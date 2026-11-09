Фото на кресте: Церковь не запрещает, но почему верующие все чаще выбирают просто крест

«Святые места»: Церковь не запрещает фото на могильных крестах

Общество

Церковные правила не запрещают размещать фотографии на могильных крестах, поэтому семьи могут сами решать, устанавливать ли портрет на месте захоронения. Об этом сообщает дзен-канал «Святые места».

Изначально на православных погостах ставили только кресты без изображений умерших, а обычай оставлять снимки на кладбищах появился и закрепился в советское время, когда кресты начали заменять каменными надгробиями с портретами. Сейчас верующие чаще возвращаются к прежней традиции и устанавливают на могилах исключительно кресты, однако священники указывают на отсутствие церковных запретов в этом вопросе.

По их словам, фотографии не противоречат религиозным устоям, а многим близким помогают сохранять память об усопшем и легче переносить потерю. Таким образом, решение остается за семьей: церковь не настаивает ни на портрете, ни на его отсутствии, а исходит из того, что важнее память и молитва, а не форма надгробия.

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