«Если ты с Богом, бояться нечего»: протоиерей Фомин объяснил, почему сглаз не страшен верующим

По его словам, если человек с Богом, бояться ему нечего, и вообще не стоит обращать на сглаз и порчу внимания. При этом священник предупредил: если человек ходит в храм и даже участвует в таинствах ради того, чтобы с ним «чего-то не случилось», это плохой знак — в храме нужно быть ради Бога, а не ради материальной или иной выгоды.

Фомин добавил, что свеча, поставленная за упокой живого человека, никому навредить не способна, поскольку свеча является жертвой Богу, а не инструментом воздействия на кого-либо. Священник подчеркнул, что Бог — не бюрократ и не выполняет глупые просьбы, даже если поставить самую толстую свечу. Таким образом, по его словам, страх перед порчей и магическими действиями противоречит самому смыслу веры: важны не внешние обряды ради защиты, а искреннее отношение к Богу.