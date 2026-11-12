Священник Русской православной церкви Сергей Иванов разъяснил позицию Церкви относительно кремации: по его словам, способ погребения не влияет на посмертную участь души, которая определяется земной жизнью человека. Об этом он рассказал изданию «МК в Марий Эл». Иванов заявил, что кремация тела не препятствует спасению души, поскольку посмертная участь зависит от дел, веры и покаяния, а не от способа погребения.

Священнослужитель сослался на документ «О христианском погребении», принятый Церковью в 2015 году. Согласно официальной позиции, Церковь отдает предпочтение традиционному захоронению в землю, следуя примеру погребения Христа, однако кремация не считается грехом, если захоронение в земле невозможно по объективным причинам — санитарным нормам или отсутствию мест на кладбище.

«Смерть тела — не конец. Душа усопшего отходит к Богу. Суд над ней вершится не по внешним обстоятельствам, а по тому, как человек прожил жизнь, — по его делам, вере и покаянию», — пояснил Иванов.

Священник уточнил, что прах после кремации необходимо предать земле или поместить в колумбарий; хранение урны дома Церковь не приветствует, так как это не соответствует традиции уважения к усопшему. При этом Иванов подчеркнул, что Церковь не осуждает кремацию, если она проводится с благоговением к памяти покойного.