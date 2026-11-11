Иеромонах Феодорит Сеньчуков рассказал, что исповедоваться нужно не только на словах, но и на деле. По его словам, тот, кто приходит и исповедуется только словами, делает это не так, как должно быть: подлинное раскаяние должно подкрепляться попытками исправиться, а греховного поведения важно не допускать. Священник отметил, что одно дело — сказать, что больше не будешь грешить, и совершенно другое — сделать что-то в подтверждение этих слов.