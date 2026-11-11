«Одно дело — сказать, другое — сделать»: иеромонах Сеньчуков объяснил, какой должна быть исповедь
Иеромонах Сеньчуков: исповедь должна подтверждаться делами, слов мало
Иеромонах Феодорит Сеньчуков рассказал, что исповедоваться нужно не только на словах, но и на деле. По его словам, тот, кто приходит и исповедуется только словами, делает это не так, как должно быть: подлинное раскаяние должно подкрепляться попытками исправиться, а греховного поведения важно не допускать. Священник отметил, что одно дело — сказать, что больше не будешь грешить, и совершенно другое — сделать что-то в подтверждение этих слов.
Когда верующий всей душой стремится к Господу, он станет по-настоящему бороться с грехами, а не просто жаловаться батюшке на собственные пороки: такой человек, как правило, не только избегает новых грехов, но и пытается бороться со старыми. Поэтому, заключает священник, исповедоваться надо не только словом, но и делом — тогда Бог все простит, пишет дзен-канал «Святые места».