«Ни тело, ни прах не могут навредить живым»: священник объяснил, можно ли держать урну дома

В исключительных случаях — например, при необходимости транспортировать тело на большое расстояние или при желании захоронить близких рядом — церковь такой вариант допускает.

Колотвин отметил, что прах может храниться дома определенное время и по весомым причинам: когда копать могилу невозможно либо когда есть другие тяжелые обстоятельства. В этом нет ничего дурного, поскольку христианство признает тело храмом души, а ни тело, ни прах усопшего не могут навредить живым. После устранения препятствий к захоронению прах следует предать земле на кладбище — это необходимо для проявления уважения и смирения.

Священник пояснил, что, когда Господь забирает душу, задача живых — с уважением и смирением предать тело земле, пусть даже в виде праха, что помогает просить прощения за грехи усопшего и содействовать его душе в упокоении. При этом Колотвин предостерег от удержания праха дома из эгоистичных или оккультных соображений: такое поведение служитель церкви расценил как проявление гордости перед Богом.