«Не наступите на солею»: фотограф объяснила, как снимать крещение и венчание в храме

Перед фотосъемкой крещения или венчания нужно получить разрешение священника и заранее подготовиться, а также соблюдать правила поведения в церкви и выбирать подходящую одежду. Об этом сообщает « АиФ-Забайкалье ».

Член Союза церковных фотографов Юлия Ткачук рассказала, что во время съемки нельзя заходить в алтарь, находиться между аналоем и местом проведения таинства, а также наступать на солею — возвышение перед иконостасом.

Специалист советует выбирать для крещения и венчания праздничную одежду светлых оттенков: в храмах часто не хватает освещения, и такие наряды помогут сделать фотографии более выразительными. Дополнительно можно украсить иконы и купель цветами, предварительно согласовав это с храмом. Фотограф отметила, что снимать в церкви можно не только во время религиозных обрядов, но и без особого повода — главное заранее получить благословение священника и не мешать прихожанам.