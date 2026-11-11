«Не наступите на солею»: фотограф объяснила, как снимать крещение и венчание в храме

Фотограф Ткачук: правила съемки в храме требуют подготовки заранее

Общество

Перед фотосъемкой крещения или венчания нужно получить разрешение священника и заранее подготовиться, а также соблюдать правила поведения в церкви и выбирать подходящую одежду. Об этом сообщает «АиФ-Забайкалье».

Член Союза церковных фотографов Юлия Ткачук рассказала, что во время съемки нельзя заходить в алтарь, находиться между аналоем и местом проведения таинства, а также наступать на солею — возвышение перед иконостасом.

Специалист советует выбирать для крещения и венчания праздничную одежду светлых оттенков: в храмах часто не хватает освещения, и такие наряды помогут сделать фотографии более выразительными. Дополнительно можно украсить иконы и купель цветами, предварительно согласовав это с храмом. Фотограф отметила, что снимать в церкви можно не только во время религиозных обрядов, но и без особого повода — главное заранее получить благословение священника и не мешать прихожанам.

Читайте также

Кризис автопрома: Инженер Kia Грэм Гэмболд раскритиковал электронных помощников

Защита от мошенников: в АП призвали к единому подходу школы и семьи

Защита от мошенников: в АП призвали к единому подходу школы и семьи

Святые как пример для молодежи: предложение РПЦ для школ

Святые как пример для молодежи: предложение РПЦ для школ

Россельхознадзор поймал аграриев на грубых нарушениях с химикатами

Россельхознадзор поймал аграриев на грубых нарушениях с химикатами

Время проверки: запуск сирен в Краснодаре запланирован ровно на 11:00

Топливный кризис: Дизель в Финляндии подорожал за год на 54,7%

Игла вместо антидепрессантов: житель Раменского лечит стресс древним ремеслом

Игла вместо антидепрессантов: житель Раменского лечит стресс древним ремеслом

Чудо у храма в Видном: розовые кусты зацвели на фоне поздней осени

Чудо у храма в Видном: розовые кусты зацвели на фоне поздней осени

Сервисы доставки призвали развивать инфраструктуру при ужесточении правил для курьеров

Сервисы доставки призвали развивать инфраструктуру при ужесточении правил для курьеров

Владимир Путин назвал сплоченность народов главной силой России

Госдума готовит обязательную регистрацию кошек и собак для всех россиян

Госдума готовит обязательную регистрацию кошек и собак для всех россиян

Судебный прецедент: Жительница Барнаула отсудила у экс-партнера ювелирную сеть

Добавьте mosregtoday.ru в избранное