36 тысяч жалоб и 75% недовольных: что не так с управляющими компаниями Калининградской области

Министр Терехов: жалобы на УК Калининградской области превысили 36 тысяч

Общество

В Калининградской области за 2026 год поступило уже 36 тысяч обращений о ненадлежащем содержании общего имущества многоквартирных домов — за весь прошлый год таких жалоб было 28 тысяч. Большинство связано с работой управляющих компаний Калининграда. Данные озвучили на совещании регионального министерства контроля, посвященном подготовке управляющих организаций к зиме.

Глава ведомства Николай Терехов обратил внимание на результаты опроса «Народного фронта», проведенного по инициативе губернатора: 75% респондентов недовольны работой своей управляющей компании, а более половины хотели бы ее сменить. Терехов назвал такую оценку критически низкой и очень плохой, заявил о необходимости исправлять ситуацию и добавил, что от управляющих организаций ждут изменения отношения к работе.

На встрече обсудили и готовность ЖКХ к зиме. Глава Калининграда Елена Дятлова сообщила, что муниципальные службы уже приступили к противогололедной обработке дорог: к работе подготовлены 67 единиц уборочной техники, ежедневно на улицах трудятся 400 дворников. Отдельное внимание уделили своевременному вывозу отходов с контейнерных площадок и взаимодействию управляющих организаций с газоснабжающими службами — созданный по поручению губернатора профильный штаб уже помог предотвратить отключение газоснабжения в сотнях жилых домов.

Всего в Калининграде насчитывается 6440 многоквартирных домов, из которых 102 признаны аварийными; в городе работают 145 управляющих организаций, сообщает пресс-служба правительства области.

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