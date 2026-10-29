Скрабы, кислоты и загар: косметолог назвала привычки, которые старят кожу после 30 лет

После 30 лет возрастные изменения кожи становятся заметнее из-за частого использования скрабов и кислот, загара и ряда других привычек. Об этом Life.ru рассказала врач-косметолог Анастасия Савина. По ее словам, с возрастом кожа медленнее обновляется, хуже удерживает влагу и вырабатывает меньше коллагена и эластина, поэтому особенно важно не повреждать ее защитный барьер.

Савина подчеркнула, что защита нужна не только летом и на пляже: ультрафиолет воздействует на кожу круглый год, в том числе в облачную погоду. Главным фактором преждевременного старения врач назвала именно ультрафиолет и рекомендовала использовать средства широкого спектра с SPF не ниже 30, а при длительном пребывании на улице обновлять защиту каждые два часа. Курение, по ее словам, также ускоряет разрушение коллагена и эластина. На состояние лица влияют недосып, алкоголь, несбалансированное питание и резкие изменения веса. Таким образом, по оценке косметолога, заметность возрастных изменений зависит не только от генетики и времени, но и от повседневных привычек: агрессивного ухода, незащищенности от солнца, курения и образа жизни в целом.