В охотничьих угодьях Югры произошел инцидент, в результате которого был уничтожен зверь и повреждена хозяйственная постройка. Охотники были вынуждены поджечь зимовье, чтобы выгнать забравшегося внутрь медведя. Информация об этом распространяется в социальных сетях.

По словам участников событий, прибыв на место для проверки хозяйства, они обнаружили, что животное уже обосновалось в домике. «Все капканы сожрал!», — отметил один из мужчин на опубликованных кадрах. Зверь забаррикадировался изнутри и игнорировал попытки выманить его с помощью шума и криков.

Ситуация разрешилась только после того, как пламя начало охватывать стены здания. Почувствовав реальную угрозу, животное покинуло укрытие, где и было ликвидировано. Охотники обратили внимание на нестандартное физическое состояние зверя: медведь выглядел истощенным, что нетипично для периода подготовки к зимней спячке.