В день Архангела Михаила, 21 ноября, стоит подумать о том, что нельзя отвечать злом на зло. Об этом РИА Новости рассказал председатель отдела Московской епархии РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Александр Добродеев.

В этот день Русская православная церковь встречает «Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных»: согласно православному вероучению, среди ангелов существует иерархия, а над всеми стоит архангел Михаил, поэтому его и называют архистратигом.

Священник напомнил историю о том, как архангел Денница возгордился и захотел быть почитаем как Бог, а потому восстал против Михаила. Архангел Михаил и его войско победили войско Денницы, и в результате этого сражения Денница был низвергнут с неба на землю, став падшим ангелом.

Добродеев объяснил, почему это важно для людей: два архангела были равны по силе, но Михаил победил, потому что его оружием стало безукоризненное поведение в отношении противника — он не нарушил ни одного нравственного закона.

Таким образом, по словам протоиерея, пример Михаила — не о силе оружия, а о том, что победа держится на соблюдении нравственного закона даже по отношению к тому, кто ведет себя нечестно.