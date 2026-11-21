Священник Русской православной церкви (РПЦ) Антоний Русакевич разъяснил духовные аспекты спасения для некрещеных людей. По его словам, хотя Таинство крещения открывает доступ к Божьей благодати и является важным шагом на пути веры, отсутствие этого обряда не всегда становится непреодолимым препятствием для попадания в Царствие Небесное, пишет ИА « Кулик ».

Батюшка отметил, что с некрещеных людей «нет большого спроса», так как они могли быть незнакомы с законами Бога. Однако ключевым фактором остается образ жизни: человек должен стремиться к праведности, проявлять милосердие, любить ближних и искренне раскаиваться в грехах.

‎По его словам, стать «некрещеным православным» можно любому. Но чтобы им стать, нужно, чем-то успеть пожертвовать. Бывают люди крещены водой, а могут крещены и кровью. То есть своей жизнью ради человека, Бога, во имя веры, пояснил священнослужитель. Таким образом, самопожертвование и мученичество за веру или других людей могут заменить формальный обряд крещения.