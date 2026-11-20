Русская Православная Церковь (РПЦ) прокомментировала слухи о существовании «четвертой тайны Фатимы», заявив об отсутствии доказательств сокрытия дополнительных пророчеств Ватиканом. Как сообщает портал «Новосвят», священник ярославского храма Рождества Христова Сергий Иванов разъяснил, что Католическая церковь официально признает лишь три части откровения, данного в 1917 году в Португалии.

Первые две части были обнародованы в 1941 году, а третья, описывающая символические сцены гонений на христиан, была опубликована Ватиканом в 2000 году и традиционно связывается с покушением на Папу Римского Иоанна Павла II. Слухи о четвертом пророчестве, якобы предупреждающем о будущих глобальных катастрофах, возникли на фоне долгих ожиданий и публикаций отдельных журналистов, в частности Антонио Соччи.

Однако отец Сергий подчеркнул, что подобные теории не имеют фактической основы. Хотя теоретически текст мог быть скрыт во избежание паники, реальных документов, подтверждающих это, не существует. Священнослужитель отметил, что интерес к сенсационным предсказаниям обычно обостряется в периоды общественной нестабильности. По его словам, верующим следует сосредоточиться на молитве и добрых делах, а не на поиске мистических откровений, которые, к тому же, не входят в православное вероучение.