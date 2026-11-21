Православные священнослужители разъяснили верующим представления Церкви о пути души после физической смерти. Согласно канонам Русской православной церкви (РПЦ), кончина не означает полного исчезновения личности, а является переходом в иную реальность, где душа продолжает существовать без телесной оболочки.

Как отмечают представители духовенства, покинув материальный мир, душа начинает движение к Богу, подчиняясь уже иным, не похожим на земные, духовным законам. В момент отделения от тела человек обретает способность ясно видеть всю свою жизнь. Именно тогда происходит частный суд — важное испытание, определяющее дальнейшее направление духовного пути усопшего.

Окончательное решение о посмертной участи выносится позже. Особое значение в церковной традиции придается первым 40 дням после кончины. Считается, что в этот период поддержка близких, их молитвы, благотворительность и добрые дела, совершаемые ради умершего, могут оказать влияние на его загробную судьбу. Об этом сообщает информационное агентство «ЕЛЬ».