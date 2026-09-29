Рай, ад и 40 дней: священник развеял пять главных мифов о жизни после смерти

Священник Волков развеял пять популярных у людей мифов о рае и аде

Общество

Руководитель информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков развеял пять распространенных мифов о рае, аде и посмертной участи души. В беседе с 5-tv.ru он пояснил, что многие бытующие представления расходятся с православным вероучением.

Первое заблуждение — будто судьба человека после смерти окончательно предопределена. По словам Волкова, люди несут ответственность за поступки, мысли и намерения при жизни, а церковь молится об умерших, прося у Бога прощения их грехов. Священник отметил, что любовь близких и молитва дают надежду на изменение посмертной участи.

Второй миф — представление о рае как о месте автоматического исполнения желаний. Волков подчеркнул, что в православии рай не сводится к удовлетворению земных потребностей. Важно, к чему человек стремился при жизни: к любви и благу других или только к собственным желаниям. Он добавил, что человеку необходимо учиться управлять своими стремлениями.

Третье заблуждение — вера в то, что для попадания в рай достаточно определенного количества добрых дел. Священник пояснил, что православие не предполагает такого подсчета. Добрые поступки сами по себе не гарантируют спасения: значение имеет внутреннее состояние человека, а дела, совершенные из гордости или самоутверждения, не являются самоцелью христианской жизни.

Четвертый миф — убеждение, что одного тяжелого греха достаточно для попадания в ад. Волков заявил, что православие допускает надежду на прощение любого греха. Ад он описал как сознательный отказ человека от Бога, любви и ближнего, а не как наказание за единственный проступок.

Пятое заблуждение связано с привычным образом ада, где грешников мучают черти в котлах с кипящей смолой. Волков назвал такие картины средневековым представлением. В церковном понимании ад — это прежде всего абсолютное одиночество и отсутствие Бога. Священник также отметил, что подробности посмертного состояния остаются неизвестными: после смерти душа разлучается с телом и проходит период осмысления земной жизни, который условно связывают с 40 днями, но земной отсчет времени к этому состоянию неприменим.

Читайте также

«Неопалимая Купина» 17 сентября: о чем просят Богородицу в этот особый день

«Напитаться кровью»: Россиян предупредили об агрессивных мухах и осах

«Напитаться кровью»: Россиян предупредили об агрессивных мухах и осах

Насморк довел до трепанации: в Сургуте врачи вскрыли череп пациенту

Насморк довел до трепанации: в Сургуте врачи вскрыли череп пациенту

Портрет российского туриста: сколько выезжающих за границу россиян состоят в браке

Портрет российского туриста: сколько выезжающих за границу россиян состоят в браке

Пустота после триумфа. Психолог объяснила, почему карьерные высоты не приносят счастья

Пустота после триумфа. Психолог объяснила, почему карьерные высоты не приносят счастья

День и ночь сойдутся: стало известно точное время осеннего равноденствия

Роман Терюшков посетил Центр общественного наблюдения Московской области

Роман Терюшков посетил Центр общественного наблюдения Московской области

В Госдуме рассказали, как оформить старый гараж без документов

В Госдуме рассказали, как оформить старый гараж без документов

Медведи идут к людям: специалисты назвали главные причины

«Воспитывать, а не готовить к школе». Что изменится в программе садов?

«Воспитывать, а не готовить к школе». Что изменится в программе садов?

Инженер из Когалыма с лимфомой начал блог о борьбе с раком и прославился в сети

Инженер из Когалыма с лимфомой начал блог о борьбе с раком и прославился в сети

В Новых Котельниках восстанавливают тепловой контур поврежденного дома

Добавьте mosregtoday.ru в избранное