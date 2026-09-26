Многоженство, Ветхий Завет и равенство полов: священник РПЦ объяснил, чем христианский брак отличается от мусульманского

Священник Русской православной церкви объяснил ключевое отличие мусульманского брака от православного. По его словам, христианский брак принципиально отличается от любых других форм брачных отношений в религиозных традициях. Как отмечается в материале дзен-канала «Святые места», ни в одной культуре мира, ни в одном государстве или исторической эпохе брак не рассматривался как исключительный союз одного мужчины и одной женщины — кроме христианства. Священник назвал это уникальным христианским изобретением.

Он напомнил, что в Ветхом Завете существовало многоженство. По словам Господа, оно было допущено Моисеем из-за жестокосердия израильтян. В других культурах также существовали разные формы отношений, но только в христианстве брак признается союзом одного мужчины и одной женщины.

В христианской традиции мужчина и женщина рассматриваются как равные наследники Царства Божия, являясь венцом творения и образом Божьим. В исламе, как известно, допускается многоженство — это одно из ключевых отличий между религиями. Даже если мусульманские семьи в России, следуя религиозной традиции, живут в моногамном браке, это можно считать влиянием христианства.