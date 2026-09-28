Зеркала, еда на могиле и вилки: какие поминальные традиции церковь считает суеверием?
ИА «Кулик»: священники РПЦ перечислили ненужные поминальные традиции
Священнослужители Русской православной церкви перечислили поминальные традиции, которые верующим соблюдать не следует. Как сообщает ИА «Кулик», многие обычаи, связанные с загробной жизнью, обросли суевериями и не имеют отношения к православию.
В частности, нет смысла завешивать зеркала в доме умершего: душа усопшего не запутается в них, поскольку следующие 40 дней она созерцает рай и ад. Телу христианина после смерти уже безразлично, где лежать. Не стоит оставлять еду на могиле — это языческий атрибут. Помочь душе можно только регулярной и искренней молитвой. Также священники призвали не отказываться от вилок во время поминальной трапезы, не держать двери и окна нараспашку в первые три дня после кончины родственника, не употреблять спиртное и не запрещать беременным женщинам и детям посещать кладбище. Церковь не признает ни одного из этих суеверий.