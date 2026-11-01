«Временное пристанище»: священник объяснил, можно ли вымолить душу из ада

Вопрос о том, можно ли вымолить душу умершего из ада, требует уточнения самих понятий, пишет ИА « Кулик » со ссылкой на священника РПЦ. По церковному учению, ад как место для грешников — временное пристанище, которое ожидает последнего Страшного Суда во время второго пришествия.

После него праведные души отправятся в рай, а грешники попадут в геенну огненную, откуда возврата уже нет. В период ожидания души грешников испытывают муки, но еще не подвергаются их полноте.

Церковь учит, что спасены посредством молитв могут быть лишь души христиан — тех, кто верил в Бога, но не успел полностью очиститься от грехов. Что касается неверующих, атеистов и тех, кто сознательно оставил веру, помощь для них невозможна: их выбор, сделанный при жизни, остается неизменным. Таким образом, по словам священника, молитвенная помощь имеет смысл только в отношении душ верующих, а окончательная участь человека определяется его земным выбором.