«Временное пристанище»: священник объяснил, можно ли вымолить душу из ада

«Кулик»: священник РПЦ объяснил, можно ли вымолить душу из ада

Общество

Вопрос о том, можно ли вымолить душу умершего из ада, требует уточнения самих понятий, пишет ИА «Кулик» со ссылкой на священника РПЦ. По церковному учению, ад как место для грешников — временное пристанище, которое ожидает последнего Страшного Суда во время второго пришествия.

После него праведные души отправятся в рай, а грешники попадут в геенну огненную, откуда возврата уже нет. В период ожидания души грешников испытывают муки, но еще не подвергаются их полноте.

Церковь учит, что спасены посредством молитв могут быть лишь души христиан — тех, кто верил в Бога, но не успел полностью очиститься от грехов. Что касается неверующих, атеистов и тех, кто сознательно оставил веру, помощь для них невозможна: их выбор, сделанный при жизни, остается неизменным. Таким образом, по словам священника, молитвенная помощь имеет смысл только в отношении душ верующих, а окончательная участь человека определяется его земным выбором.

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