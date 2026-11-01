Можно ли христианину читать фэнтези? Иеромонах Аверкий дал неожиданный ответ

Иеромонах Аверкий: христианам с опытом можно читать фэнтези с осторожностью

Общество

Иеромонах Аверкий (Белов) ответил на вопрос, можно ли христианину читать книги жанра фэнтези. По его словам, христиане очень разные: есть рассудительные и нерассудительные, умные и не очень, утвержденные в вере и немощные, пишет дзен-канал «Святые места».

Любая художественная книга, даже самая хорошая, может повредить человеку неопытному в вере, неутвержденному в православии и недостаточно рассудительному. Некоторым, считает священник, вообще лучше забыть о чтении светских книг, потому что они все понимают превратно.

При этом христианам с опытом, давно в Церкви, имеющим духовников и дар рассуждения, фэнтези с осторожностью читать можно. Если человек воспринимает жанр как притчу, для него будет польза. Важно смотреть, кто автор, какова цель написания книги и как к ней относятся другие. Иеромонах отметил, что есть фэнтези полезное и вредное: вредное читать не надо, но в этом стиле есть и полезные книги. В качестве примеров он привел произведения Юлии Вознесенской, повесть «Димон» протоиерея Александра Торика, а также книги Толкина и Клайва Льюиса, написанные христианами. Вредным примером он назвал сценарий фильма «Монах и бес», где, по его мнению, искажены церковные реалии. Священник призвал относиться к фэнтези как к сказке или притче, не уходя в ложные фантазии, беречь время и читать прежде всего жития святых и церковные книги, а выбор делать с рассуждением.

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