Оптовые цены на газ в Европе снова выросли на фоне прогнозов о ранних холодах. 23 ноября они поднялись до $1028 за тысячу кубометров, а утром приближались к $1100. Снижение стоимости продлилось не больше недели, сообщает Bloomberg.

Метеорологи пересмотрели прогнозы. В Метеослужбе Великобритании связали изменения с необычно ранним разрушением полярного вихря, который обычно удерживает холодный воздух в приполярных широтах. Погодные модели указывают, что в северо-западной Европе температура останется ниже климатической нормы до начала декабря. По данным Atmospheric G2, на этой неделе будет холоднее среднего за 30 лет на 3–5°C, а в начале декабря — на 5–8°C. MetDesk ожидает ослабления ветра в районе Германии, Дании и Нидерландов, из-за чего может снизиться выработка электроэнергии на возобновляемых источниках.

Из-за этого растет риск, что запасы газа в отопительный сезон израсходуют быстрее ожидаемого. Ранее рассчитывали на мягкое начало зимы из-за «Эль-Ниньо». Дополнительно цены поддерживает конкуренция с Азией за СПГ после остановки экспорта из Персидского залива. Скачок отразился и на электроэнергии: контракты на декабрь подорожали на 6,7%.