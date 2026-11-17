Полина Диброва организовала семейный ужин в московском ресторане, куда пригласила своего 16-летнего сына Александра вместе с его девушкой. К встрече также присоединился нынешний избранник телеведущей, бизнесмен Роман Товстик. По словам матери, она была приятно удивлена тем, как быстро повзрослел ее старший сын, и решила обсудить с молодыми людьми вопросы предстоящего поступления в вуз.

Диброва подчеркнула, что поддерживает отношения влюбленных, но акцентировала внимание на важности учебы. В своем личном блоге она отметила, что договорилась с сыном и его спутницей действовать сообща ради успешной сдачи экзаменов.

Несмотря на то что после развода с Дмитрием Дибровым Александр проживает с отцом, с матерью у него сохраняются доверительные и близкие отношения. ‎Реакция подписчиков на публикацию оказалась неоднозначной. Многие пользователи оценили атмосферу встречи как гармоничную и душевную, однако часть аудитории выразила недоумение отсутствием на ужине родного отца юноши. Некоторые комментаторы назвали присутствие Романа Товстика «напряженным» моментом.

Напомним, что Полина и Дмитрий Дибровы сохранили нормальные отношения после расставания и совместно занимаются воспитанием троих сыновей. В отличие от них, союз Романа Товстика с его бывшей супругой Еленой завершился громким скандалом. После развода Елена публично оскорбляла экс-супруга, обвиняя его в плохом отцовстве, однако суд передал опеку над их шестью детьми бизнесмену. Сейчас Елена пытается оспорить ситуацию, обратившись за помощью к президенту Владимиру Путину.