В национальном парке «Тульские засеки» под снегом нашли живые ризоморфы опенка: темные нити на стволах и корнях. Специалисты фиксируют их сейчас, сообщает съемочная группа ГТРК Тула . Это видимая часть грибницы, которая продолжает работать и зимой.

Начальник отдела лесохозяйственной деятельности парка Елена Солдатова пояснила, что ризоморфы кажутся сухими и мертвыми, но на самом деле живые. При достаточной влаге и тепле они начнут активно расти, захватывать новые территории и поселяться на живых деревьях. Ризоморфы образуются, когда тонкие нити грибницы (гифы) плотно сплетаются и покрываются темной оболочкой. По ним гриб переносит воду и питательные вещества на большие расстояния.

По словам Солдатовой, при обследовании насаждений важно различать активный мицелий, который особого вреда не наносит, и образование ризоморф: именно оно дает повод назначать санитарно-оздоровительные мероприятия. В данном случае, вероятнее всего, потребуется очистка от захламленности: вывоз упавших деревьев или укладка их в кучи на перегнивание. Опенок способен питаться не только мертвой древесиной, но и ослабленными живыми деревьями, из-за чего они сохнут и становятся уязвимыми для ветровала и вредителей.