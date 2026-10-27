«Уникальное христианское изобретение»: почему православие запрещает многоженство

Представитель Русской православной церкви объяснил, почему православие не допускает многоженства. По словам священнослужителя, христианское понимание брака основано на идее исключительного союза мужчины и женщины, который предполагает верность и взаимную ответственность.

В истории встречались разные формы семейных отношений, однако в христианстве утвердилась именно моногамная модель супружества, пишет «МедиаПоток».

Священник уточнил, что упоминания о многоженстве есть в текстах Ветхого Завета, где описывается жизнь древних обществ. Существование такой практики он связал с особенностями быта и историческими условиями той эпохи. По его словам, ни одна культура мира, ни одно государство или историческая эпоха, кроме христианства, не рассматривали брак как исключительный союз одного мужчины и одной женщины; священнослужитель назвал это уникальным христианским установлением.

Для сравнения: в исламе при соблюдении ряда условий мужчине допускается иметь до четырех жен, однако такая форма семьи не является обязательной. Во многих мусульманских семьях сохраняется моногамия — под влиянием личных убеждений, законодательства и христианских традиций. В России официально признается только брак между двумя людьми: заключить новый союз при наличии действующего нельзя.