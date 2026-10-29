Уступить место, улыбнуться, помочь: протоиерей Соколов объяснил, как любить ближнего каждый день

Протоиерей Соколов: любовь к ближнему нынче проявляется в делах и внимании

Общество

Протоиерей Михаил Соколов объяснил, как проявлять любовь к ближнему в современном мире. По словам батюшки, любовь к ближнему проявляется в делах: это внимание к ближним и окружающим, готовность оказать помощь и умение прощать. Священник отметил, что ближний — это не только родственники и друзья, но и все, кто встречается на пути, пишет ИА «Кулик».

Соколов привел конкретные примеры: можно уступить место в общественном транспорте, помочь пожилому человеку, пожертвовать средства на благотворительность. Даже доброе слово или улыбка ближнему, по его словам, уже являются проявлением любви. При этом протоиерей подчеркнул, что любовь к ближнему тесно связана с любовью к Богу: когда человек любит Бога, он учится любить и его творение — то есть другого человека. Таким образом, по мысли священника, любовь к ближнему не требует особых условий или поводов — она складывается из повседневных дел, внимания и готовности помочь.

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