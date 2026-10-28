Ядерная война и метеорит: священники объяснили, от чего зависит будущее человечества

Будущее человечества зависит от духовного состояния людей, их веры и готовности к покаянию, считают священники. По их мнению, Господь проявляет милосердие, пока люди сохраняют веру, молятся и следуют христианским заповедям. Об этом пишет дзен-канал « Святые места ». При этом дальнейшее отдаление общества от религии может привести к тяжелым последствиям, вплоть до глобальных катастроф.

Священники обратили внимание, что после пандемии COVID-19 многие люди стали реже посещать храмы. Духовная жизнь общества ослабла, а эпидемии и военные конфликты могут быть связаны с отходом людей от веры. Важно задуматься о духовных причинах происходящего, искренне каяться и возвращаться к церковной жизни.

В РПЦ напомнили, что человечество уже переживало масштабные бедствия — потопы, землетрясения, эпидемии и войны. При этом впереди могут возникнуть угрозы, с которыми люди еще не сталкивались; среди возможных сценариев названы падение крупного метеорита и ядерная война. Главная потребность души, по мнению священников, кроется в покаянии, молитвах и возвращении к вере. Будущее во многом зависит от того, насколько искренне люди готовы пересмотреть свою жизнь и духовные ценности.