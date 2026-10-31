Шаг до титула: россиянка Шнайдер пробилась в финал в Японии

Российская теннисистка Диана Шнайдер пробилась в финал турнира в Токио, обыграв в полуфинале представительницу Словакии Мию Поганкову. Об этом пишет РИА Новости .

Полуфинальная дуэль выдалась напряженной и заняла 1 час 47 минут. Для победы Шнайдер потребовалось два сета, причем во второй партии соперницы дошли до тай-брейка — 6:4, 7:6 (9:7).

Титульный поединок запланирован на 1 ноября. В битве за трофей россиянке предстоит встретиться с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес.

Диана Шнайдер — одна из самых ярких молодых звезд отечественного тенниса. На ее счету уже семь побед на турнирах WTA, пять из которых завоеваны в одиночном разряде. Кроме того, в 2025 году спортсменка доходила до полуфиналов на двух турнирах Большого шлема в парном разряде — на Открытых чемпионатах Австралии и Франции.

Напомним, что с 2022 года Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство профильных федераций России и Белоруссии. Спортсмены из этих стран отстранены от командных соревнований (Кубка Билли Джин Кинг и Кубка Дэвиса) и допущены к турнирам WTA и ATP исключительно под нейтральным флагом.