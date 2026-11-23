Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что после победы над Владимиром Кличко ему поставили диагноз шизофрения, о чем сообщает «Би-би-си».

По словам 38-летнего спортсмена, после громкого успеха в поединке с украинцем в 2015 году он столкнулся с глубоким ментальным кризисом. Фьюри рассказал, что его накрыли тревога и депрессия, а вскоре начали мерещиться голоса, которые, как ему казалось, несли угрозу ему самому и близким. Боксер признался, что «словами не передать, в какой тьме» он тогда оказался, назвав то состояние настоящим адом.

В июне 2016 года атлет попал в больницу, где врачи подозревали сердечный приступ, а после выписки у него официально подтвердили шизофрению и биполярное расстройство.

Напомним, в ноябре 2015 года Фьюри одолел Кличко и забрал чемпионские пояса по версиям WBA, IBF и WBO, а позже завоевал и титул WBC. В 2017 году боксера отстранили на два года из-за обнаружения в пробе метаболита кокаина. За свою карьеру он вышел на ринг 39 раз, записав в актив 36 побед, два поражения и одну ничью.