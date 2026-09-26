С 1 октября 2027 года россияне начнут получать уведомления об оформленных на их имя потребительских кредитах и займах в личном кабинете на «Госуслугах». Соответствующий закон, разработанный при участии Банка России, Госдума приняла в июле. Как пояснили в ЦБ, банки и микрофинансовые организации обязаны оперативно передавать сведения о выданных кредитах, кредитных картах и займах в бюро кредитных историй, откуда информация незамедлительно поступает заемщику.

В уведомлении укажут процентную ставку, сумму долга или лимит по кредитной карте, срок возврата и индивидуальные условия договора. Если сумма кредита или займа превышает ₽50 тыс., гражданину также сообщат о возможности отказаться от получения денег в период охлаждения. В уведомлении будет указано с точностью до минуты, до какого времени можно обратиться в банк или МФО. Как отметили в Банке России, новая мера повысит осведомленность граждан о возникших долговых обязательствах и позволит заемщику отказаться от них в период охлаждения, если кредит или заем на его имя оформили мошенники либо он был оформлен импульсивно.