Сборы в чатах, шины со скидкой и «срочная» вакцинация: ВТБ назвал семь осенних ловушек мошенников

Вице-президент ВТБ Саранцев: мошенники используют сезонные поводы для обмана

Общество

ВТБ проанализировал сезонные сценарии мошенничества и назвал главные осенние угрозы. Аферисты маскируют их под привычные бытовые ситуации: школьные сборы, налоговые уведомления, подготовку транспорта к зиме, поиск подработки, распродажи и вакцинацию.

По словам заместителя руководителя департамента по обеспечению безопасности — вице-президента ВТБ Дмитрия Саранцева, сезонность стала для мошенников готовым сценарием: они не придумывают новый повод, а берут тот, который уже у всех на повестке, кажется привычным и не вызывает подозрений.

Среди основных схем банк выделил несколько. В чатах мошенники пишут от имени родителей и просят перевести деньги на подарки или цветы по ссылке. В сезон замены шин создаются сайты-клоны известных магазинов с заниженными ценами — после предоплаты «продавец» исчезает. Рассылки о якобы неоплаченных налогах или штрафах с угрозой «судебного приказа» ведут на поддельный сайт, где собирают данные карты.

Студентам предлагают «легкую» работу — наборщик текста, модератор, администратор, — а после собеседования просят оформить «зарплатную карту» по фишинговой ссылке или вовлекают в дропперскую схему. Сайты-однодневки с «суперскидками», искусственными таймерами и поддельными отзывами исчезают после оплаты. Звонки якобы из поликлиники с предложением «срочно записаться» на вакцинацию от гриппа нужны, чтобы получить данные полиса, паспорта или код из СМС, а затем списать деньги. Во время распродаж, включая «черную пятницу», в мессенджерах предлагают поддельные акции, сертификаты и промокоды, ведущие на фальшивые сайты.

ВТБ рекомендует не переходить по ссылкам из сообщений и не вводить данные карты, пароли и коды из СМС на сомнительных сайтах. Информацию о налогах, записи к врачу, акциях и вакансиях стоит проверять только в официальных каналах. Насторожить должны слишком низкая цена, искусственная срочность и просьбы оформить карту или счет по ссылке. Адрес сайта и работодателя нужно проверять, а товар оплачивать при получении. При любых сомнениях — прервать разговор и не сообщать персональные данные. Если данные уже переданы — заблокировать карту и обратиться в банк.

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