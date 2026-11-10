Молодые без диагноза и риск побочек: зачем мужчины пьют таблетки «для уверенности»

Уролог Шадеркина: проблемы с эрекцией есть примерно у половины российских мужчин

Здоровье

За январь–август 2026 года россияне купили почти 10,2 млн упаковок препаратов для лечения эректильной дисфункции на ₽7,2 млрд — на 11% больше в деньгах, чем годом ранее, по данным RNC Pharma. Уролог Александр Неменов отметил, что рост аптечных продаж не доказывает роста распространенности заболевания: статистика отражает число упаковок, а не пациентов с диагнозом, передает «Газета.Ru».

На продажи могут влиять удешевление дженериков, расширение ассортимента и прием препаратов без назначения врача, в том числе молодыми людьми без проблем с эрекцией, что создает риск побочных эффектов.

Точной численности мужчин с ЭД в России нет — общенационального регистра не существует. Крупнейшее российское многоцентровое исследование охватило 1225 мужчин 20–77 лет из шести регионов: признаки ЭД выявили у 530 участников, то есть у 48,9%, причем большинство случаев пришлось на легкие формы. Эти данные вошли в клинические рекомендации 2025 года. Уролог Виктория Шадеркина подчеркнула, что показатель около 50% не равнозначен полной утрате функции, а термин «импотенция» устарел.

Специалисты отмечают: ЭД может быть ранним признаком сосудистых, эндокринных, неврологических или психологических нарушений. До 40 лет ее чаще связывают со стрессом, тревогой и нарушениями сна, после 40–50 — с гипертонией, атеросклерозом, диабетом и курением. Лечение начинают с коррекции факторов риска, затем применяют иФДЭ-5, вакуумные устройства, инъекции или имплантацию.

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