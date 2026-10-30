«Идеального момента не дождаться»: эксперт объяснила, стоит ли покупать квартиру в ближайший год

Идеального момента для покупки жилья можно не дождаться, поэтому лучше ориентироваться на собственную потребность и финансовые возможности. Об этом рассказала основатель аналитической платформы bnMAP.pro и компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова, передает « РБК Недвижимость »

По ее словам, если квартира в новостройке нужна для себя, откладывать покупку только в ожидании снижения ипотечных ставок или более определенной ситуации на рынке не совсем верно: никто не может точно определить, когда и насколько изменятся условия кредитования. Более низкая ключевая ставка ЦБ в будущем сама по себе еще не означает, что вся сделка окажется выгоднее — к этому моменту могут измениться цены, объем предложения и выбор конкретных квартир.

Доброхотова отметила, что при покупке для себя краткосрочные колебания стоимости обычно имеют меньшее значение, чем качество объекта: важнее, подходит ли район, планировка и транспортная доступность. Спокойный рынок дает покупателю возможность внимательнее выбирать — сравнивать больше проектов и лотов, смотреть разные условия покупки и способы финансирования.

Если человеку действительно нужно жилье, он нашел подходящий объект, а покупка не создает чрезмерной финансовой нагрузки, откладывать решение в надежде поймать идеальный момент необязательно. Более сложный вариант — когда покупатель хочет заработать на перепродаже квартиры через год или два: здесь нужно внимательно считать экономику сделки, стоимость выхода из актива и конкуренцию, а ждать идеального момента также не стоит, поскольку он может не наступить, а цены вырастут или экспозиция сократится.