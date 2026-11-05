Светодиоды, розетка и температура стирки: как сэкономить на электричестве без ремонта

Снизить расходы на электричество можно несколькими простыми изменениями в быту. Об этом Life.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, наибольший эффект дают замена ламп на светодиодные, отключение техники от розетки — в частности роутера, ноутбука и телевизора, разумное использование стиральной машины и регулярное удаление накипи.

Экономист отметил, что светодиодные лампы потребляют меньше энергии, чем обычные, а техника в режиме ожидания продолжает расходовать электричество. Снижение температуры стирки с 40 до 30 градусов позволяет в среднем сэкономить 38% энергии. Слой накипи толщиной 1–2 мм может увеличить расход электричества на 10–15%. При этом Щербаченко предупредил: отключать роутер не стоит, если от него зависят камеры видеонаблюдения или система умного дома. Таким образом, по словам эксперта, экономия складывается из небольших привычек, но требует разумного подхода — часть приборов должна оставаться в сети.