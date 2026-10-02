«Я так устал» и «Нужно кофе!»: какие фразы записывал новый советник президента Южной Кореи

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен назначил депутата Сон Ён Гиля специальным помощником по вопросам мира и дипломатии. Об этом сообщает Yonhap. В президентском офисе отметили, что политик обладает значительным опытом и широкими связями в сфере объединения Корейского полуострова.

Власти страны рассчитывают, что его профессиональные компетенции и международные контакты помогут расширить дипломатические возможности Южной Кореи.

Ранее Сон Ён Гиль привлёк внимание во время заседания парламента: он изучал русский язык, записывая фразы на бумаге вслед за роликом из интернета. Депутат смотрел видео на смартфоне и делал пометки. Среди записанных им выражений были «Я так устал» и «Нужно кофе!».