Правитель Верика оказался женщиной: археолог пересмотрел историю завоевания Британии Римом

Британский правитель Верика, которого считают человеком, убедившим римского императора Клавдия вторгнуться в Британию, с высокой долей вероятности был женщиной. Об этом заявил археолог Майлз Расселл из Борнмутского университета, пишет New Scientist .

Верика — одна из центральных фигур ранней британской истории: считается, что именно он побудил Клавдия начать вторжение, положив начало завоеванию острова Римской империей. Однако новый анализ указывает на то, что историки долгое время ошибались относительно пола этого правителя.

Расселл приводит несколько аргументов в пользу того, что Верика была королевой. Во-первых, в Британии железного века имена, оканчивающиеся на «а», обычно были женскими — как у двух других известных британских правительниц того времени, Боудикки и Картимандуи; правило применимо примерно к 95% британских имен железного века. Во-вторых, на монетах с именем Верики часто изображены женщины-воины на лошадях, тогда как другие лидеры, чеканившие монеты, изображали мужских персонажей. Кроме того, надписи вроде COM F, которые традиционно трактовали как «сын Коммия», могут означать «дочь Коммия», а титул rex не имел гендерной привязки.

Расселл также указывает, что версия о женщине-правительнице лучше согласуется с историческими свидетельствами: римские авторы часто демонизировали Клавдия, утверждая, что им управляют бывшие рабы и женщины, и британская правительница, убедившая его начать вторжение, идеально вписывается в этот нарратив.