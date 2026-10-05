Дети и атака БПЛА на Москва-Сити: инструктор дронов объяснил свое решение идти на СВО

RT: инструктор FPV-дронов Вайк ушел на СВО после атаки БПЛА на Москва-Сити

Безопасность

Инструктор FPV-дронов с позывным Вайк рассказал военкору RT Владу Андрице, что отправился на СВО после атаки украинских беспилотников на Москва-Сити в 2023 году. Именно туда на экскурсию должна была поехать его дочь. Сейчас боец воюет в составе «БАРС-Сармат».

По словам Вайка, он долго размышлял, какой вклад может внести, чтобы его ребенок и другие дети могли жить без страха. Затем узнал, что можно стать инструктором FPV-дронов, и выбрал этот путь.

Позывной он взял в честь Ричарда Вайкоффа — одного из основоположников технического анализа, чьими трудами увлекался.

Вайк родом из Комсомольска-на-Амуре. Его отец — украинец, мать — русская. Семья переехала на Украину, где он окончил школу и техникум, а в 2004 году приехал в Санкт-Петербург.

Ранее другой российский боец с позывным Пеле рассказал спецкору RT Александру Пискунову, что получил контузию в первом же бою — четыре дрона ВСУ ударили по подвалу, где он находился с товарищами. Несмотря на это, он продолжил выполнять боевую задачу.

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