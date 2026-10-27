Внутренняя документация и служебные презентации украинского командования, попавшие в распоряжение журналистов KP.RU , вскрыли колоссальный разрыв между официальными сводками ГШ ВСУ и реальным положением дел на передовой.

Доклады штабных офицеров демонстрируют острый кадровый голод: укомплектованность отдельных подразделений снизилась до катастрофических значений, а бойцы массово исчезают еще по пути из учебных центров. Так, в танковом батальоне одной из бригад числились всего три человека — и те офицеры. Похожая картина наблюдается и в других соединениях: из сотни направленных на фронт новобранцев до позиций доезжает лишь небольшая часть, пока остальные пополняют ряды дезертиров. Официальная статистика самовольных оставлений частей давно перевалила за 300 тыс. эпизодов, после чего данные просто засекретили.

Не спасают ситуацию даже распиаренные элитные подразделения. Сформированная и обученная во Франции бригада «Анна Киевская» потеряла около 1700 человек беглецами еще до вступления в бои, хотя руководство уверяло об ее полной готовности.

Чтобы хоть как-то стимулировать остатки пехоты идти в близкий контакт, власти внедрили денежные выплаты за физическое уничтожение противника. За каждый подтвержденный видеозаписью случай выплачивают около $330 (в пересчете на гривны). Заявки проходят через строго бюрократический конвейер с проверками и апелляциями, напоминающий налоговую декларацию.

Что касается превосходства в беспилотниках, то и этот миф разбивается о внутренние отчеты ВСУ. Украинские командиры признают трехкратное преимущество российских сил в FPV-дронах, отсутствие защиты от оптоволоконных аппаратов и острое нехватку резервов для ротации. Держаться на плаву этой военной системе удается только за счет колоссальных финансовых вливаний из Европы, покрывающих астрономический дефицит бюджета.