Пожар площадью 1200 «квадратов» на рыбкомбинате Сахалина: что известно?
МЧС Сахалина: на рыбкомбинате «Островной» горела крыша ангара
В Сахалинской области произошел крупный пожар на территории предприятия «Рыбокомбинат „Островной“». Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС, возгорание охватило площадь 1200 квадратных метров.
Огонь вспыхнул на крыше ангара рыбкомбината. По данным ведомства, открытое горение удалось ликвидировать около 6:30 по московскому времени. Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания устанавливаются.