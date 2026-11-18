Супругу Алексея, владельца частного детского сада в Красногорске, осужденного на 13 лет колонии строгого режима за преступления против несовершеннолетних, подозревают в преследовании семьи одной из пострадавших. Об этом сообщает « Абзац » со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Мать девочки утверждает, что женщина пытается выяснить местонахождение ее дочери и тайно ведет видеосъемку. По словам потерпевшей, жена осужденного связывалась с их знакомыми, расспрашивая о новом учебном заведении ребенка. Родительница выражает серьезные опасения за безопасность дочери, не понимая мотивов подобных действий со стороны родственницы преступника.

Уголовное дело против владельца детсада было возбуждено после обращения родителей трехлетней воспитанницы в правоохранительные органы. В ходе следствия, которое изучало историю браузера мужчины и показания детей, выяснилось, что жертвами домогательств могли стать еще четверо дошкольников. Приговор суда вступил в силу в мае текущего года.