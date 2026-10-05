«Антифрод 3.0» ударит по публичным VPN: кого коснутся новые ограничения?

По его словам, сети с заранее определенным кругом сотрудников, используемые для технологических целей, под новые нормы не подпадают. Ограничения коснутся тех, кто размещает инфраструктуру на российских хостингах: их внесут в специальный реестр Роскомнадзора, после чего доступ к серверным мощностям российских провайдеров для них закроют на год.

Костенко подчеркнул, что документ пока на стадии общественного обсуждения, финальной версии нет. Реестр ведет Роскомнадзор, но наполняют его хостинг-провайдеры на основании собственных проверок. Согласно проекту, хостер обязан идентифицировать клиента, выяснить цель использования мощностей и проверить его по реестру. Если выяснится, что клиент размещает средство обхода блокировок с нарушением требований, информация направляется в Роскомнадзор. Первичное выявление ложится на провайдера, регулятор фиксирует результат.

Эксперт отметил, что конкретные критерии определения средства обхода в тексте законопроекта не прописаны. Как это будет работать на практике и где граница между легальным корпоративным VPN и публичным сервисом, станет ясно после принятия подзаконных актов. Похожий подход уже применяется для почтовых рассылок на хостингах: отправка почты с виртуальных серверов по умолчанию ограничена, нужно согласовать цель с провайдером.

Костенко добавил, что даже с новыми мерами технические способы обхода остаются. Зарубежные серверы и VPN-сервисы вне российского регулирования, а обсуждаемые ограничения касаются российских хостингов. Зарубежные сервисы могут блокироваться по другим основаниям, их доступность зависит от технической гонки. Пример — иностранные SIM-карты: в апреле 2026 года они работали как лазейка, но с июля роуминговый трафик начал фильтроваться по российским правилам.