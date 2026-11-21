Отдых в Таиланде стал заметно выгоднее для иностранных туристов из-за резкого падения курса национальной валюты. Как сообщает издание Thai Examiner, таиландский бат достиг 19-месячного минимума, опустившись до отметки 33,93 бата за доллар США. С начала 2026 года валюта потеряла 6,7% стоимости. Аналитики Kasikorn Research Centre и японского банка MUFG прогнозируют дальнейшее ослабление бата до уровня 34,10 за доллар к концу года.

Причиной снижения курса стали низкая учетная ставка Банка Таиланда (1% против 3,75–4% у ФРС США), отток иностранного капитала и снижение турпотока из Китая. Однако власти страны видят в этом позитивный момент: помощник управляющего Банком Таиланда Дон Накорнтхаб заявил, что слабый бат поддерживает экспортеров и стимулирует приток туристов.

Для россиян, традиционно везущих в Королевство наличные доллары или евро, это означает рост покупательной способности на 6,7–7,5%. Эксперт по Юго-Восточной Азии Сергей Новиков подсчитал реальную экономию: если в начале года за $100 давали около 3160 батов, то сейчас — уже 3390–3410. В рублевом эквиваленте один бат подешевел с ₽2,68 до ₽2,48. ‎На практике это позволяет туристам экономить на базовых тратах: ‎Ужин на двоих с морепродуктами стал дешевле на ₽180. ‎Сеанс массажа обходится на ₽60 дешевле.

Недельный бюджет на карманные расходы (15 000 батов) сократился с ₽40 200 до ₽37 200, что дает экономию в ₽3000. ‎Эксперты рекомендуют менять валюту не в аэропорту, где курс занижен, а в городских обменниках ⁦(например, SuperRich)⁩. При этом важно иметь при себе новые долларовые купюры с синей защитной полосой без повреждений, так как старые «белые» доллары могут принять по невыгодному курсу или отказать в обмене.