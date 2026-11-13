Без снега, но со льдом: что приготовила погода Южно-Сахалинску 14 ноября

В субботу, 14 ноября, в Южно-Сахалинске ожидается облачная и холодная погода без существенных осадков, однако на дорогах сохранится гололедица. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГМС.

Ночью температура воздуха составит от −1 до −3 градусов, днем поднимется до +2. Ветер будет северо-западным со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление — около 760 миллиметров ртутного столба, чуть выше нормы, влажность — примерно 60%.

Снега и дождя синоптики не ждут. Жителям и гостям города стоит быть осторожнее на скользких дорогах и тротуарах, а автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. Таким образом, главный риск дня — не осадки, а гололедица: при околонулевой температуре и слабом ветре дороги останутся скользкими, поэтому пешеходам и водителям стоит проявить внимание.