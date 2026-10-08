Брахицефалы и малые породы в зоне риска: как понять, что у собаки лишний вес

Ветеринарный врач Михаил Шеляков в беседе с « Москвой 24 » предупредил, что от ожирения чаще всего страдают брахицефалы и малые породы собак. По его словам, при избыточном весе у питомца растёт нагрузка на сердечно-сосудистую, опорно-двигательную и дыхательную системы.

Шеляков отметил, что в зоне риска прежде всего пожилые животные: они, как правило, уже имеют хронические заболевания и меньше двигаются. Особенно тяжело ожирение переносят маленькие собаки — чихуахуа, йоркширские терьеры, той-терьеры. Понять, что у любимца появился лишний вес, можно по визуальным признакам. Ветеринар подчеркнул, что в норме должно быть чётко видно, где у животного заканчивается грудная клетка и начинается брюшная стенка.