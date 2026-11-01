Бутылка в бачке и аэратор на кране: как жители Мордовии могут сэкономить на коммуналке без ремонта

Снизить коммунальные платежи можно без капитального ремонта и покупки новой техники — достаточно скорректировать повседневные привычки и рациональнее использовать уже имеющиеся приборы. Об этом пишет ИА « Пенза-Пресс ». Начать стоит с воды: если конструкция бачка унитаза позволяет, в него можно поместить плотно закрытую пластиковую бутылку с водой — объем смыва уменьшится, главное, чтобы она не мешала механизмам.

Еще одна недорогая мера — аэраторы на краны: насадки смешивают воду с воздухом, сохраняя напор, но снижая расход. Посудомоечную машину эксперты советуют запускать только при полной загрузке и выбирать экономичный режим.

Важна и правильная эксплуатация холодильника, который работает круглосуточно: его не стоит ставить вплотную к плите или батарее, а вокруг корпуса нужно оставить пространство для вентиляции. Полезный лайфхак — размораживать продукты из морозилки в основной камере: они отдают холод, помогая системе охлаждения работать с меньшей нагрузкой. Значительную часть энергопотребления занимает нагрев воды: с чайника нужно регулярно удалять накипь и кипятить ровно столько воды, сколько понадобится сейчас. Для стирки достаточно 30–40 градусов, а если сразу расправить вещи, многие можно не гладить. Не стоит забывать о «скрытом» потреблении: телевизоры и приставки в режиме ожидания продолжают расходовать электричество, поэтому их лучше полностью отключать, а фильтры бытовой техники — регулярно чистить. Отдельные советы кажутся мелочами, но в совокупности дают ощутимую экономию уже через месяц.