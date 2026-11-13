«Было очень тяжело»: Никита Кузнецов добрался из Бишкека в Ташкент пешком

Казанец Никита Кузнецов дошел пешком до Ташкента за 190 дней

Общество

Житель Казани Никита Кузнецов добрался пешком до Ташкента, назвав эту точку маршрута важной. О переходе путешественник сообщил в социальных сетях. По его словам, путь из Бишкека прямо до Ташкента через горы дался очень тяжело, а местные жители, узнавая о маршруте, предупреждали, что дорога будет трудной, — так и вышло, передает 116.ru.

Первые сутки в Ташкенте Кузнецов провел в отеле, а затем с рюкзаком за плечами пешком отправился в арендованную квартиру. «Татары здесь жестко сразу помогают со всех сторон», — пошутил путешественник. Он уже оформил местную временную регистрацию, а в планах — встреча с подписчиками.

В пути казанец провел почти 190 дней: за это время он преодолел 4,6 тысячи километров — это почти 6 млн шагов. Таким образом, речь идет о длительном пешем путешествии через горы, финальной точкой которого стал Ташкент, а сам маршрут занял больше полугода.

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