Чат-рулетки под запрет: почему в России требуют заблокировать анонимные сервисы?

Председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов призвал полностью заблокировать на территории России все анонимные сервисы формата чат-рулетки. Причиной он назвал распространение откровенного контента с участием несовершеннолетних. Об этом Иванов заявил « Абзацу ».

По его словам, подобные площадки не имеют эффективных механизмов модерации и создают прямую угрозу безопасности детей. Заявления владельцев сервисов о невозможности контролировать эфиры в реальном времени не снимают с них ответственности, поэтому профильным ведомствам необходимо провести проверки и пресечь деятельность таких платформ.

Иванов призвал заблокировать все чат-рулетки в России. Он подчеркнул, что если безопасность детей на этих площадках не гарантирована, они не должны работать. По его мнению, никакие свободы и технологии не стоят слез ребенка, и если для защиты детей нужно закрыть все подобные сервисы, это следует сделать без колебаний.

Собеседник также заявил, что государство должно занять жесткую позицию в вопросе защиты несовершеннолетних от опасного контента в интернете. Он отметил, что в России работают аналоги чат-рулетки, где в прямом эфире появляются малолетние дети, и назвал это преступлением против нравственности. При этом администрация площадок заявляет, что не несет ответственности за действия посетителей, заключил Иванов.