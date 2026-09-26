Черная оспа ушла, а эти болезни остались: что человечество не может победить?

ИА ЕЛЬ: названы болезни, которые человечеству не удастся победить полностью

Общество

Черная оспа, сибирская язва и проказа остались в прошлом, однако есть заболевания, которые человечество пока не может победить полностью. С ними приходится лишь сосуществовать. Многие опасные инфекции предотвращаются вакцинацией: в национальный календарь прививок входят вакцины от гепатита В, туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, краснухи и паротита, пишет ИА ЕЛЬ. Эти болезни отобраны по риску заражения и тяжести последствий.

Однако не все из них излечимы. Полиомиелит считается неизлечимым: вирус поражает нервную систему и приводит к параличу. Гепатит В не удается вылечить полностью, поскольку его ДНК встраивается в клетки печени носителя и остается там на всю жизнь. Частично неизлечим и энцефалит — исход зависит от формы, возможны стойкие неврологические нарушения или летальный исход. В список хронических неизлечимых заболеваний входят также слабоумие и астма: их можно контролировать и замедлять прогрессирование, но полного излечения не существует. Несмотря на успехи медицины, некоторые болезни остаются серьезным вызовом. Важно вовремя делать прививки и консультироваться с врачами.

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