Черная оспа ушла, а эти болезни остались: что человечество не может победить?

Черная оспа, сибирская язва и проказа остались в прошлом, однако есть заболевания, которые человечество пока не может победить полностью. С ними приходится лишь сосуществовать. Многие опасные инфекции предотвращаются вакцинацией: в национальный календарь прививок входят вакцины от гепатита В, туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, краснухи и паротита, пишет ИА ЕЛЬ . Эти болезни отобраны по риску заражения и тяжести последствий.

Однако не все из них излечимы. Полиомиелит считается неизлечимым: вирус поражает нервную систему и приводит к параличу. Гепатит В не удается вылечить полностью, поскольку его ДНК встраивается в клетки печени носителя и остается там на всю жизнь. Частично неизлечим и энцефалит — исход зависит от формы, возможны стойкие неврологические нарушения или летальный исход. В список хронических неизлечимых заболеваний входят также слабоумие и астма: их можно контролировать и замедлять прогрессирование, но полного излечения не существует. Несмотря на успехи медицины, некоторые болезни остаются серьезным вызовом. Важно вовремя делать прививки и консультироваться с врачами.