Чиа с йогуртом вместо кофе: как один завтрак заряжает энергией на весь день

Эндокринолог и диетолог Алена Барредо рассказала « Абзацу », что пудинг из семян чиа на протеиновом йогурте способен зарядить бодростью на весь день. По ее словам, такой завтрак подойдет и тем, кто занимается умственным трудом, и тем, кто испытывает физические нагрузки.

Протеиновый йогурт содержит немало белка для поддержания тонуса, а семена чиа служат дополнительным источником микроэлементов. Кисломолочные бактерии в составе йогурта улучшают пищеварение, а углеводы из обоих ингредиентов дают энергию. Барредо пояснила, что в семенах чиа есть Омега-3-кислоты, которые придают энергию и бодрость, и много клетчатки — вместе с йогуртом они обеспечивают стабильное чувство насыщения. Комбинация эффективна за счет постепенного всасывания: человек не испытывает «инсулиновых качелей», которые чаще всего ведут к упадку сил. Вместо скачков и спадов уровень сахара остается ровным, что и дает энергию.

Здоровым людям врач рекомендовала есть такое блюдо два-три раза в неделю. Пациентам с непереносимостью молочных белков стоит ограничить пудинг в рационе или отказаться от него. Осмотрительнее нужно быть людям с чувствительным кишечником и синдромом раздраженного кишечника.

Барредо также предупредила: не стоит пробовать этот завтрак при аллергии на молочный белок и сами семена чиа, а также тем, кто знает о своей реакции на кунжут и шалфей. Принимающим антикоагулянты она не рекомендовала есть пудинг чаще одного раза в неделю: Омега-3 в семенах чиа могут усилить действие препаратов и повлиять на свертываемость крови.