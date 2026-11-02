Claude Opus 5.5 и виртуальная рыбалка: почему школьники массово пошли в разработку

Telegram-каналы: подростки зарабатывают миллионы на играх в Roblox с помощью ИИ

Общество

Подростки начали зарабатывать крупные суммы на играх в Roblox, создавая проекты с помощью нейросетей. Об этом сообщают Telegram-каналы. Разработчики используют искусственный интеллект для автоматизации процессов и ускорения запуска игр, а появление модели Claude Opus 5.5 привело к росту числа таких проектов.

По данным платформы, тысяча наиболее успешных авторов получает в среднем около ₽100 млн в год, причем 80% таких игр создаются с применением ИИ. Технологии снижают технический порог входа в игровую индустрию.

Например, 19-летний разработчик игры о виртуальной рыбалке получает порядка ₽32 млн ежемесячно, а известен случай, когда автор начал зарабатывать на собственной игре про волков в восьмилетнем возрасте. При этом приведенные показатели отражают доходы только наиболее успешных разработчиков и не характеризуют заработки большинства пользователей платформы. Ранее среди учителей распространили методические рекомендации о том, как помочь школьникам справиться с прошедшей блокировкой Roblox.

Читайте также

Миф о «возрастной» опухоли развеян: онкологи назвали главные факторы риска и мифы о женской онкологии

Миф о «возрастной» опухоли развеян: онкологи назвали главные факторы риска и мифы о женской онкологии

Россиянка разочаровалась в бархатном сезоне в Турции

Россиянка разочаровалась в бархатном сезоне в Турции

Соседка убедительнее: врач объяснила природу веры в медицинские мифы

Соседка убедительнее: врач объяснила природу веры в медицинские мифы

Пожарная безопасность: почему нельзя хранить неисправные гаджеты в шкафах

Скандал вокруг Мбаппе: «Реал» и Ла Лига извинились перед народом Китая

Число компьютерных клубов в Москве выросло на 21% за год

Число компьютерных клубов в Москве выросло на 21% за год

Отключение навигаторов: раллист рассказал, как не заблудиться в Москве без навигатора

Опровержение мифов: теплая осень не гарантирует суровых зимних морозов

Православные отмечают праздник Иерусалимской иконы Богородицы

День сурдопереводчика: где в Подмосковье учат говорить без слов

День сурдопереводчика: где в Подмосковье учат говорить без слов

Помощь вместо денег: как малоимущим верующим исполнять церковную десятину

Десерт без желатина: как быстро приготовить полезное варенье из хурмы

Добавьте mosregtoday.ru в избранное