Claude Opus 5.5 и виртуальная рыбалка: почему школьники массово пошли в разработку

Подростки начали зарабатывать крупные суммы на играх в Roblox, создавая проекты с помощью нейросетей. Об этом сообщают Telegram-каналы. Разработчики используют искусственный интеллект для автоматизации процессов и ускорения запуска игр, а появление модели Claude Opus 5.5 привело к росту числа таких проектов.

По данным платформы, тысяча наиболее успешных авторов получает в среднем около ₽100 млн в год, причем 80% таких игр создаются с применением ИИ. Технологии снижают технический порог входа в игровую индустрию.

Например, 19-летний разработчик игры о виртуальной рыбалке получает порядка ₽32 млн ежемесячно, а известен случай, когда автор начал зарабатывать на собственной игре про волков в восьмилетнем возрасте. При этом приведенные показатели отражают доходы только наиболее успешных разработчиков и не характеризуют заработки большинства пользователей платформы. Ранее среди учителей распространили методические рекомендации о том, как помочь школьникам справиться с прошедшей блокировкой Roblox.