Деменция у близкого: почему ухаживающим жизненно необходимо время на себя

Психолог Прокопенко: ухаживающим за деменцией нужно время на себя

Общество

Психолог Ирина Прокопенко в беседе с сайтом «Здоровье Mail» заявила, что ухаживающим за близкими с деменцией необходимо находить время на себя. По её словам, в такой ситуации также важно научиться контролировать эмоции.

Прокопенко отметила, что для эффективного взаимодействия с пациентом нужно привести в порядок свои чувства. Она советует при возможности выйти из комнаты и «перезагрузиться»: сделать глубокие вдохи-выдохи, размяться — резко зажмуриться, сжать руки, напрячь мышцы, а затем расслабиться и выдохнуть. Повторив несколько раз, можно почувствовать прилив бодрости.

Собеседница издания подчеркнула, что близким не следует принимать агрессию родственников с деменцией на свой счёт. Спикер добавила, что бы ни делал пациент, он в данный момент находится не с вами, а в собственном мире и в своём состоянии.

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