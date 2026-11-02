«Денег в казне нет»: в Новокузнецке жителей обязали самим вывозить ветки и покрышки

В Новокузнецке власти обязали жителей самостоятельно вывозить часть мусора из-за нехватки бюджетных средств. Об этом сообщает Ngs42.ru . Компании, которые вывозят отходы с улиц и контейнерных площадок в Орджоникидзевском районе, уже несколько месяцев не выполняют работу — на это пожаловались местные жители.

В понедельник, 2 ноября, в городской администрации заявили, что часть мусора горожанам придется утилизировать самим, поскольку денег в казне на это нет. Автор сообщения в чате главы региона указала, что управленцы района месяцами не реагируют на жалобы о невывозе отходов и на бардак возле мусорных баков на улицах.

Женщина рассказала, что жалуется постоянно, но порядка нет: в администрацию она снова отправила фотографии с претензиями, и ей опять отписались, что будет проведена проверка. В ответ обратившейся пояснили: вывоз веток, строительных материалов и автомобильных шин до сих пор не выполнили из-за ограничений бюджета, а также из-за того, что сами жители нарушают правила обращения с отходами. Такой крупный мусор, уточнили в администрации, каждый должен утилизировать сам на отдельном полигоне. Ориентировочно полная зачистка территорий в районе должна завершиться до 1 декабря.