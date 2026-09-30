Драка в кабине flydubai: что скрывали израильские СМИ и при чем тут россияне?

Генконсульство РФ в Дубае со ссылкой на авиакомпанию flydubai опровергло информацию о россиянах в составе экипажа рейса, подавшего сигнал бедствия. Ранее израильские СМИ сообщали, что в кабине произошла драка между гражданами России и Украины. Позже 9-й канал Израиля эти сведения опроверг.

По уточненным данным, нападавшим оказался второй пилот — гражданин Омана, а пострадавшим командиром воздушного судна — гражданин ОАЭ. Второй пилот несколько раз ударил КВС ножом. После этого нескольким членам экипажа и находившимся на борту людям удалось попасть в кабину и обезвредить нападавшего. Сейчас задержанный дает показания. Израильская служба безопасности рассматривает произошедшее как возможный теракт. По одной из версий, мужчина намеревался захватить управление лайнером и направить его на землю.